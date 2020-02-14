İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0503
  • EURO
    6,5559
  • ALTIN
    307.233
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Garry Rodrigues'den suçlamalara sert cevap
Spor

Garry Rodrigues'den suçlamalara sert cevap

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, sakatlığından dolayı maç kaçıracak olması hakkında yapılan yorumlardan şikayetçi.

14 Şubat 2020 Cuma20:12 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 20:12

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı akşam antrenmanında sakatlanan ve çekilen MR sonucu sol bacak, üst arka adele alt yapışma yerinde 2. derece yırtık tespit edilen Rodrigues, MKE Ankaragücü maçından sonra Galatasaray derbisini de kaçıracak. Kritik maçı kaçıracağı için çok üzgün olan yıldız, instagram hesabından bir yazı paylaştı.

Rodrigues'in paylaşımı şu şekilde:

"Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların hayal kırıklığını ve üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştırmıyorum.

Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum."

Halep'te Esed rejimine ait helikopter düşürüldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.