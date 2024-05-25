İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Garry Rodrigues'ten Emre Belözoğlu'na sert sözler! ''Beni bitirmeye çalışıyor''
Spor

Garry Rodrigues'ten Emre Belözoğlu'na sert sözler! ''Beni bitirmeye çalışıyor''

Ankaragücü'nde forma giyen Garry Rodrigues, teknik direktör Emre Belözoğlu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Belözoğlu hakkında, 'Uzun zamandır benimle derdi olan, elindeki gücü zorbalıkla kullanan biriyle çalışıyorum. Onun kinine anlam veremiyorum. Beni sakat futbolcular olmasına rağmen kadroya almaması bardağı taşırdı.' ifadelerini kullandı.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
Garry Rodrigues'ten Emre Belözoğlu'na sert sözler! ''Beni bitirmeye çalışıyor''
ABONE OL

Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almamasının ardından teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun elindeki gücü zorbalıkla kullandığını söyleyen Rodrigues, şu ifadeleri kullandı;

"BİR KİŞİNİN EGOSU!"

"Her hafta sıkı bir şekilde çalışıyor olmama rağmen yine ısrarla oynatılmadım, bir kişinin egosu uğruna. Son ana kadar varımla yoğumla emek vermeme rağmen yine emeğimin karşılığını alamadım. Bugüne kadar sustum, artık susmayacağım."

Ligde kalma mücadelesi verdiğimiz bu son derece kritik maçta, sakat olan oyuncuların bile olduğu kadrodan çıkarılmam benim için bardağı taşıran son damla oldu.

"GEÇMİŞTEN GELEN TAVIR!"

Oyuncu listesini gördüğümüzde takım arkadaşlarım bile oldukça şaşırdı. Ben bu maç için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırken; takımıma destek olmam gereken bu önemli günde, maçı evden izlemek zorunda kalmak çok ağırıma gidiyor.

Mevcut durum veya şu an bulunduğum kulüp ile bir alakası olmayan, geçmişten gelen bu anlamsız tavır beni oldukça yıpratıyor. Sebepsiz yere, profesyonelliğe aykırı hiçbir davranışım olmamasına rağmen defalarca bu haksızlığı yaşadım.

"BENİMLE DERDİ VAR!"

Uzun zamandır benimle şahsi bir derdi olan, elindeki gücü zorbalık için kullanan biriyle bugüne kadar beraber çalıştım, defalarca onunla iletişim kurmayı denedim ama hiçbir şey fayda etmedi. Kinine anlam veremiyorum.

"BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR!"

Ben ailemle beraber bu şehirde oldukça mutlu olmama rağmen karşımda beni bitirmeye çalışan bir insanla mücadele etmek beni fazlasıyla üzüyor.

Kulübüme, takımıma, taraftarıma uzak kalmak; bir insanın egosu yüzünden buna zorlanmak çok zor. Bu takım bu ligde kalmalı, sonuna kadar takım arkadaşlarımı destekliyorum. Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm."

Yaşadıklarımı sizlerle paylaştım, bu saatten sonra takdir sizlerin..."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.