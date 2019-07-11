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Garry Rodrigues'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Galatasaray eski futbolcusu Garry Rodrigues'ten sarı-lacivertli taraftarları heyecanladıran bir paylaşım geldi.

  • İHA
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Hollandalı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü. Bu paylaşım, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.  

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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