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Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri: Mutlu sona ulaşacağız

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.

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Türkiye kariyerine Galatasaray'da başlayan ardından el-İttihad üzerinden Fenerbahçe'ye kiralanan Garry Rodrigues o kadar mutlu ki... 2021'e kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan kanat oyuncusu kısa sürede takıma adapte olmuş durumda.

Rodrigues, F.Bahçe forması giydiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana burada saygı duyuyorlar ve bu da motivasyonuma sahadaki mücadeleme olumlu olarak yansıyor" diye konuştu.

TARAFTARA MESAJ

Takımda çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu "Sadece saha içinde değil saha dışında da takım arkadaşlarımızla beraberiz. Takım ruhu gerçekten çok güzel. Tam bir aile havası var. Maçlarda bizi yalnız bırakmayan ve büyük destek veren taraftarlarımızın da bize güvenmesini istiyoruz. Hedefimiz tartışmasız şampiyonluk. Bu hedef için de elimizden geleni yapacağız ve sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

(Türkiye)

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