İngilizlerin efsanesinden, Messi sözleri!

İngilizlerin efsane isimlerinden ve şu sıralarda spor yorumculuğu yapan Gary Lineker, Lionel Messi hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"MESSI VE MARADONA ÇOK FARKLI"

Kendisine göre futbolculuk tanımının en önemli iki isminin Messi ve Maradona olduğunu söyleyen Gary Lineker, "Bana göre futbolcu Lionel Messi ve Diego Maradona'dır. Gerçekten çılgınca, elimizde o kadar çok harika oyuncu var ki... Zidane, Cruyff, iki Ronaldo. Bir liste var." ifadelerini kullandı.

Bu iki oyuncunun çok farklı olduğunu söyleyen Gary Lineker, "Ama birdenbire bu ikisi, öyle bir futbol oynuyorlar ki hiçbirimiz aşina değiliz. Benim için Messi artık tartışılmaz." dedi.

"MESSI'YLE KIYASLANACAK İSİM YOK"

Lionel Messi'nin kıyaslanabileceği kimse olmadığını söyleyen Gary Lineker şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Skorerlik açısından Cristiano Ronaldo gibi oyuncuları Messi ile karşılaştıran insanlar var ama onları izlerken verdikleri keyif açısından Lionel Messi'yle karşılaştırılabilecek kimse yok."