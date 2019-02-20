Gary Medel: Bana artık formayı vermezler
Kulübü FIFA’ya şikayet etmesiyle yönetimin canını sıkan Gary Medel, formadan iyice umudunu kesti. Şilili yıldız ülkesinde, “Bana bundan sonra forma vermezler” diye konuştu.
BİR ŞEY SÖYLENMİYOR
MAAŞI geciktiği için kulübü FIFA’ya şikayet eden Gary Medel, formayı da Atiba ve Dorukhan’a kaptırmasının ardından bunalıma girdi. Şilili orta saha oyuncusu kendi ülkesinin basınına verdiği demeçte, “Bana bundan sonra forma vermezler. Aylardır paramı alamadığım için şikayet etmek zorunda kaldım. Neden oynatılmadığımla ilgili bir şey söylenmiyor. Ben para almadım diye oynamamazlık etmedim. Tam tersine mesleğime olan saygımdan dolayı, sahaya tüm gücümü koymaya çalıştım” dedi.
PELLEGRİNİ VAZGEÇMİYOR
PREMİER Lig’e verilen FA Cup arası nedeniyle soluğu İspanya’nın Marbella kamp merkezinde alan West Ham United, Medel’den vazgeçmiyor. FA Cup’tan elendikleri için takımı sıcak iklime götüren Şilili teknik direktör Pellegrini, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, “Devre arası bedelsiz oyuncularla ilgileniyorduk. Medel’i sezon sonunda da alabiliriz” ifadelerini kullandı. İngiliz kulübü, Beşiktaş’la 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için 8 milyon euro vermek istememişti.
Güneş
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