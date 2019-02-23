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Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılmadığı için pişman oldu

Ocak ayında Premier Lig ekibi West Ham'dan teklif alan Medel'in Beşiktaş'tan ayrılmadığı için pişman olduğu ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılması gündeme gelen hatta West Ham ve Çin ekipleriyle ciddi bir şekilde görüşen Gary Medel’in Premier Lig’e gitmediği için çok pişman olduğu öğrenildi.
 
HEM HOCAYLA PROBLEM YAŞIYOR HEM DE DÜZENSİZ ÖDEMELER KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYOR
 
Geçtiğimiz sezon 2,5 milyon Euro karşılığında İnter’den Beşiktaş’a transfer olan, oynadığı futbolla kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan Medel’in bu sezon hem Şenol Güneş ile hem de maddi olarak sıkıntı yaşadığı belirtilirken, Beşiktaş’ın geciken ödemeleri tecrübeli futbolcuyu bir hayli kızdırdığı bildirildi. Devre arasında West Ham’dan resmi transfer teklifi almasına rağmen siyah beyazlı kulüpten ayrılmayan Medel’in büyük pişmanlık yaşadığı ifade edilirken, Şilili oyuncunun lig biter bitmez takımdan ayrılacağı anlaşıldı.
 
ENZO ROCO'YU ALIP GİDECEK
 
Beşiktaş ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Medel için en az 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlenirken 31 yaşındaki oyuncunun, vatandaşı olan Enzo Roco ile sezon sonunu beklediği öğrenildi. Beşiktaş’ta 28 maça çıkan Gary Medel bu sezon henüz golle tanışamadı.
 

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