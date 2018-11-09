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Gary Medel: Oynamaktan büyük zevk alıyorum

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, kariyeri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın joker ismi Gary Medel, Şili basınına açıklamalarda bulundu.

İyi bir durumda olduğunu belirten Medel, ''Oyunumdan çok keyif alıyorum. Fiziksel olarak harika bir durumdayım. Oynamaktan büyük zevk alıyorum. Emekli olduğumda dinlenirim artık.'' şeklinde konuştu.

''UMARIM BOCA KAZANIR''

Boca Juniors ile River Plate arasında oynanacak Libertadores Finali'ni de değerlendiren Şilili futbolcu, ''Boca ve River arasında çok güzel bir maç olacak. Bu maçtan büyük bir beklenti var. Umarım şampiyon olan takım Boca olur. Orada çok güzel anılarım var. İnsanları ve taraftarı harika bir takım.'' sözlerini kullandı.

Medel, 2009-2010 yıllarında Boca Juniors formasını 48 kez giyip 7 gol kaydetmişti.

(Sporx)

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