Gary Neville: Arsenal'in şampiyon olacağına eminim

Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, ligde Arsenal'in şampiyon olacağını söyledi.

Neville, "Arsenal'in şampiyon olacağına eminim! Liverpool önceki sezonlarda Virgil van Dijk veya Salah'ı kaybetmiş olsaydı, başları belaya girerdi. Ama Arsenal'de benzer bir durumun yaşanacağını, bir oyuncunun şampiyonluğu kaybetmeye yol açacağını hayal edemiyorum. İki stoperlerini kaybetseler bile! Tüm pozisyonları doldu! Saka sakatlandı ama Madueke onun yerini aldı. Her pozisyonda aynı kalitede yeterli sayıda oyuncuları var." dedi.

Sözlerine devam eden Neville, "Bu şampiyonluğu onlardan kim alabilir? Manchester City'nin eski seviyesine dönüp Arsenal'e tekrar meydan okuyacağını sanmıyorum! Guardiola bir dahi ama hak ettikleri seviyede oyuncuları ya da takımı yok! Liverpool onlara meydan okuyabilecek tek takım ama çok çabuk toparlanmaları gerekiyor." diye konuştu.

Arsenal, Premier Lig'de 10 haftada topladığı 25 puanla lider durumda. Liverpool'un ise 18 puanı bulunuyor.