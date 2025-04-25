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Spor

Gary Neville: Liverpool'un şampiyonluğu diğer takımlar için büyük sorun

Eski Manchester United futbolcusu Gary Neville, İngiltere Premier Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Gary Neville: Liverpool'un şampiyonluğu diğer takımlar için büyük sorun
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Eski Manchester United futbolcusu Gary Neville, Premier Lig'de Liverpool'un liderliği için ciddi bir rekabetin bulunmadığını belirtti. Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, şu an Premier Lig tablosunun zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Arsenal'i 12 puan geride bırakmış durumda.

Neville, "Liverpool bu sezon yerinden edilmeyecek, ancak bu onların sorunu değil. Bu başkalarının sorunu. Manchester City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Tottenham ve Manchester United gibi büyük paralar harcayan kulüpler için büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un oyuncu transferindeki başarısına dikkat çeken Neville, sezon başında Liverpool'un sadece beşinci sırada yer alacağını düşündüğünü belirtti. Bunun ardından ise, Arsene Wenger ve Sir Alex Ferguson gibi büyük teknik direktörlerin ayrılışından sonra yaşanan doğal düşüşü göz önünde bulundurduğunu söyledi.

Neville, "Bu doğal bir gerileme. Teknik direktör, bu başarı için büyük bir takdiri hak ediyor." diyerek Arne Slot'a olan övgülerini dile getirdi.

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