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Spor

Gary Neville: Premier Lig'i kazanmak için Manchester City'yi yenmek zorundasınız

Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Eski İngiliz futbolcu, Arsenal ve Liverpool'un şampiyon olmak için Manchester City'yi yenmesi gerektiğini belirtti.

7 Mart 2024 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
Gary Neville: Premier Lig'i kazanmak için Manchester City'yi yenmek zorundasınız
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Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Gary Neville, Premier Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Neville, Manchester City ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Arsenal ve Liverpool'un, şampiyon olmak için Manchester City'yi yenmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz eski savunma oyuncusu, "Dürüst olmak gerekiyorsa, Liverpool ve Arsenal'in, Manchester City'yi yeneceklerine inanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek için Manchester City ile karşılaşmalı ve onları yenerek kendilerine olan inançlarına zarar vermeliler" dedi.

Liverpool ve Arsenal'in, Manchester City ile oynayacakları maçları kazanmalarının şampiyon olabilmek için önemli olduğunu kaydeden Neville, "Arsenal ligi kazandığında, Old Trafford'a geldiler ve bizi yendiler. Bu beni derinden sarsmıştı. Sonra Chelsea'nin Carlo Ancelotti yönetiminde bizi nasıl yendiğini, Jose Mourinho Premier Lig'i ilk kez kazandığında bizi nasıl mağlup ettiklerini düşündüm. Eğer Premier Lig'i kazanmak ve Manchester City'yi geçmek istiyorsanız, onları yenmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Liverpool, Manchester City ile 10 Mart'ta sahasında karşılaşacak. Arsenal ise Pep Guardiola'nın ekibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.

Premier Lig'de ilk 3 sıra:

Liverpool: 63 puan

Manchester City: 62 puan

Arsenal: 61 puan

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