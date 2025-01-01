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Spor

Gary Neville'dan Manchester United için çarpıcı yorum

Eski İngiliz futbolcu Gary Neville, Manchester United'ın şu an İngiltere'nin en kötü takımı olduğunu söyledi.

1 Ocak 2025 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Gary Neville'dan Manchester United için çarpıcı yorum
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İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'da Ruben Amorim'in gelişi de kötü gidişata engel olamadı.

Son olarak evinde Newcastle'a 2-0'lık skorla kaybeden United, aralık ayında çıktığı 9 maçın 6'sını kaybetti.

Bu sayı, aynı zamanda Manchester United'ın 1930'dan bu yana aylık olarak yakaladığı en kötü seri.

"İNGİLTERE'NİN EN KÖTÜ TAKIMI"

Takımın efsane oyuncularından Gary Neville, Sky Sports'a yaptığı konuşmada, "United'ın özgüveni yerle bir vaziyette. Newcastle, Manu'yu ezip geçti. Şu anda İngiltere'deki en kötü futbol oynayan takımın bu takım olduğunu düşünüyorum. Durumları o kadar rezalet." dedi.

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