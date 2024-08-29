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Spor

Gasperini: Zaniolo kumarını kazanamadık

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yeni transfer Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2024 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Gasperini: Zaniolo kumarını kazanamadık
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Serie A ekibi Atalanta'nın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için İtalyan cephesinden açıklama geldi.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Zaniolo ile ilgili açıklama yaparak hayal kırıklığını anlattı.

Gasperini yaptığı açıklamada, "Hücumda çok fazla oyuncumuz yok. Zaniolo'nun sakatlığı vardı. Aldığımızdan beri neredeyse 2 ay geçti ama Zaniolo üzerine oynadığımız kumarı kazanamadık. Elimiz kolumuz bağlı." yorumunu yaptı.

Zaniolo, şu ana dek takımıyla 1 maçta görev yaptı.

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