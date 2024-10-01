İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2081
  • EURO
    37,8971
  • ALTIN
    2929.23
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gasperini'den Zaniolo için yeni açıklama
Spor

Gasperini'den Zaniolo için yeni açıklama

Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo için bir ay önce 'Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık.' diyen Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, İtalyan yıldızın son durumunun sorulması üzerine yeni bir açıklama yaptı.

1 Ekim 2024 Salı 23:31 - Güncelleme:
Gasperini'den Zaniolo için yeni açıklama
ABONE OL

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına konuk olacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Gasperini, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun transferiyle ilgili olarak "Bir Zaniolo problemi var. Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık. 2 aydır durum böyle." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında ise Zaniolo'nun son durumunun sorulması üzerine bu kez daha olumlu konuştu ve yıldız futbolcu hakkında şunları söyledi:

'KENDİSİ İYİ DURUMDA'

"Her şey iki gün sonra değişmiyor. Üç ya da dört maç oynadı. Oynayacağı her maç ve antrenmanın avantajlarından faydalanması gerekiyor. Kendisi iyi durumda."

BU SEZON PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo bu sezon Atalanta formasıyla 3 resmi maça çıktı. 51 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu gol atamazken 1 kez asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.