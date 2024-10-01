Gasperini'den Zaniolo için yeni açıklama

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına konuk olacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Gasperini, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun transferiyle ilgili olarak "Bir Zaniolo problemi var. Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık. 2 aydır durum böyle." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında ise Zaniolo'nun son durumunun sorulması üzerine bu kez daha olumlu konuştu ve yıldız futbolcu hakkında şunları söyledi:

'KENDİSİ İYİ DURUMDA'

"Her şey iki gün sonra değişmiyor. Üç ya da dört maç oynadı. Oynayacağı her maç ve antrenmanın avantajlarından faydalanması gerekiyor. Kendisi iyi durumda."

BU SEZON PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo bu sezon Atalanta formasıyla 3 resmi maça çıktı. 51 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu gol atamazken 1 kez asist yaptı.