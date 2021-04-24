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Spor

Gassama, Ünal Karaman'la yeniden doğdu

Göztepe'de sezon başında gözden çıkarılan Lamine Gassama, teknik direktörlüğe Ünal Karaman'ın getirilmesiyle formasına yeniden kavuştu.

DHA24 Nisan 2021 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 13:55
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Süper Lig'de 37'nci haftayı bay geçen ve çarşamba günü evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağ bek Lamine Gassama, teknik direktör Ünal Karaman'la birlikte yeniden doğdu. Sezon başında gözden çıkarılıp, genç çalıştırıcı İlhan Palut döneminde sadece 4 maçta forma giyen Senegalli futbolcu Karaman'ın dümene geçmesiyle hem formuna hem de formasına kavuştu. Gassama, Ünal Karaman'la birlikte 10 karşılaşmaya çıktı.

Bu müsabakaların 9'una ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu 2 de asist yapmayı başardı. Teknik ekibin gözüne giren Gassama gönderilecekler listesindeyken bir anda banko oldu. Mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Gassama'nın takımda tutulabileceği, Ünal Karaman'ın da oyuncu için yönetime olumlu rapor verebileceği kaydedildi. Gassama, 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe'ye transfer olmuştu.

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