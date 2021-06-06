İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gassama'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi geliyor
Spor

Gassama'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi geliyor

Sözleşmesi sona eren Gassama ile yeniden anlaşmayı düşünmeyen Göztepe Yönetimi, bu futbolcunun yerine sağ beke Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer edecek.

DHA06 Haziran 2021 Pazar 13:56 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 13:56
ABONE OL

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden anlaşmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor'dan transfer olduğu kulüpte 3 sezondur forma giyip geçen sezon başında satılması gündeme gelen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu mevkide Murat Paluli'yle yeniden anlaşan, elinde Kerim Alıcı da bulunan Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi'yi de gündemine aldı.

Süper Lig'den birçok talibi bulunan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbol hayatına İngiltere'e başlayan sağ bek, ülkemizde ilk olarak 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de Bucaspor formasını giydi. İzmir macerasının ardından Kayserispor, Eskişehirspor, Adana Demirspor'da da oynayan Kamil Ahmet, son 4 sezondur Trabzonspor formasını terletti. Tecrübeli futbolcu Trabzon'da geçen sezon 10'u ilk 11'de 19 lig maçına çıktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.