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Spor

Gattuso'dan Ivan Rakitic'e kanca!

Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split'te teknik direktörlük yapan Gennaro Gattuso, transferde Ivan Rakitic'e kancayı taktı.

30 Haziran 2024 Pazar 22:00 - Güncelleme:
Gattuso'dan Ivan Rakitic'e kanca!
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Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'i çalıştıran İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso, gözünü Hırvat yıldıza çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Gattuso, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab forması giyen Ivan Rakitic'i kadrosunda görmek istiyor.

Gattuso'nun talimatıyla Hırvat ekibinin Rakitic için kısa süre içinde girişimlere başlayacağı belirtildi.

Hajduk Split yönetiminde Rakitic'in kariyerini ülkesinde sonlandırmak yönünde ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun ortasında Al-Shabab'a transfer olan Rakitic, tüm sezon boyunca çıktığı 35 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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