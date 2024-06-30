Gattuso'dan Ivan Rakitic'e kanca!

Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'i çalıştıran İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso, gözünü Hırvat yıldıza çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Gattuso, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab forması giyen Ivan Rakitic'i kadrosunda görmek istiyor.

Gattuso'nun talimatıyla Hırvat ekibinin Rakitic için kısa süre içinde girişimlere başlayacağı belirtildi.

Hajduk Split yönetiminde Rakitic'in kariyerini ülkesinde sonlandırmak yönünde ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun ortasında Al-Shabab'a transfer olan Rakitic, tüm sezon boyunca çıktığı 35 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.