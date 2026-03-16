Spor

Gavi'den sakatlık itirafı: Çok acı çektim

Ağustos ayında yaşadığı sakatlığın ardından Sevilla maçı ile sahalara geri dönen Barcelona'nın genç yıldızı Gavi süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ16 Mart 2026 Pazartesi 12:18
Barcelona forması giyen Gavi, ağustos ayında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara geri döndü.

21 yaşındaki futbolcu, ligde Sevilla ile oynanan maçta forma şansı buldu ve 6 ay sonra yeniden sahaya çıktı.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

İspanyol futbolcu, bu maçın ardından sakatlık süreciyle ilgili konuştu. Genç futbolcu, "Çok zordu, geçen seferkinden çok daha karmaşıktı. Çok acı çektim. Geçirdiğim süreç çok sancılıydı. Şu anda hissettiklerim eşsiz ve gerçekten çok mutluyum." dedi.

HANSI FLICK'E ÖVGÜ

Teknik direktörü Hansi Flick'in her zamanında yanında olduğunu ve kendisine destek verdiğini söyleyen Gavi, "Hansi Flick her zaman bir baba gibi yanımda oldu. Bana her zaman yardım etti ve güven verdi. Bunu hissettim. Burada olduğu için çok mutluyum. Umarım uzun süre daha burada kalır." diye konuştu.

