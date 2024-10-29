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Spor

Gazeteci Emre Kaplan saldırıya uğradı! Galatasaray açıklama yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı sırasında, Hasan Arat'ın şoförü tarafından gazeteci Emre Kaplan'a fiziksel saldırı gerçekleşti. Galatasaray'da olayla ilgili açıklama yayınladı.

29 Ekim 2024 Salı 00:50 - Güncelleme:
Gazeteci Emre Kaplan saldırıya uğradı! Galatasaray açıklama yaptı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı sırasında, Hasan Arat'ın şoförü tarafından gazeteci Emre Kaplan'a fiziksel saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, şoför, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atarak burnundan yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yaralanan Kaplan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Galatasaray, Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir paylaşım yaptı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

"Maç sonu uğradığı çirkin saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Spor sahalarında yaşanan şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

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