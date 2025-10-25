İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Spor

Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çetiner'in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi25 Ekim 2025 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
ABONE OL

Spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Faik Çetiner'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında, "Spor medyasının duayen ismi Faik Çetiner'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Faik Çetiner
  • Gazeteci
  • Vefat

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.