Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Faik Çetiner'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında, "Spor medyasının duayen ismi Faik Çetiner'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.