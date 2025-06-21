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Spor

Gazi Ercüment Tekin: Ankaragücü'nde iç huzuru sağladık

Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Ankara'daki basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

IHA21 Haziran 2025 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
Gazi Ercüment Tekin: Ankaragücü'nde iç huzuru sağladık
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Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Ankara'da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra kulüp ve yönetim bazında basın toplantısı düzenleyen Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısına Tekin'in yanı sıra Ankaragücü Başkan Vekili Cem Koçyiğitoğlu ve Futbol Altyapı Sorumlusu Serkan Güven de katıldı.

"BİZ BURADA İÇ HUZURU SAĞLADIK"

Göreve geldikten sonra kulüp içerisindeki dinamiği sağladıklarını ve takımın huzuru için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Tekin, "Ankara halkı bizim en kuvvetli iletişim aracımız. Bu anlamda herkesle hem eşit mesafede hem de gerekli bilgilendirmelerle beraber yol yürümek istiyoruz. Fakat karşımıza borçlar kısmı geliyor. Biz gelir gelmez şeffaflık adına Ankaragücü'nün borçlarını resmi sayfamızdan paylaştık. 2 milyar liranın üzerinde bir borç yükü var. Biz kulübe geldiğimizde buranın elektrik ve suyu ödenmemişti. Ankara'nın en zengin insanları Ankaragücü'nden ayrılırken elektrik ve sularını ödememişlerdi. Bunu ödemek bizlere nasip oldu. İç huzuru sağladık. Buradaki dinamikleri düzeltmeye başladık. Önce kurumsal altyapıyı ve içerideki personelimizin hem güvenini hem motivasyonunu sağlamamız gerekiyordu. Biz şeffafız. Göreve geldik ve bu borç yükünün altına girdik. Gereğini yapmaya çalışıyoruz. Herkes de gereğini yapmalı" diye konuştu.

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