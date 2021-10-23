İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep Basketbol: 67 - Pınar Karşıyaka: 76 (Maç sonucu)
Spor

Gaziantep Basketbol: 67 - Pınar Karşıyaka: 76 (Maç sonucu)

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 76-67'lik skorla mağlup etti.

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:32 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:32
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Pınar Karşıyaka'ya 76-67 yenildi.

Bu sonuçla Karşıyaka ligde 4. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 2 mağlubiyetini aldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Umut Özgün Ergün

Gaziantep Basketbol: Orhan Hıcayeva 5, Peterson 12, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 4, Gulley 20, Kaba 22, Doyle 2, Orhan Hıcayeva, Leon Harun Apaydın, Duşan Cantekin, Ahmet Furkan Özkan, Koray Çekici

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma, Taylor 10, Mbaye 20, Mitchell 8, Colson 14, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 7, Can Korkmaz 3, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı, Roll 14.

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-42

3. Periyot: 53-57

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.