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Spor

Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka'yı yenerek seride durumu eşitledi

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka'yı 91-66 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup etti.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirdi.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 6, Pineiro 7, Boothe 4, Doğuş Özdemiroğlu 2, Caupain 20, Cullough 9, Sinan Güler 5, Selim Şav 11, Can Maxim Mutaf, Bora Yaşar 2, Ege Özçelik, Eren Has

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 27, İsmail Cem Ulusoy 9, Alpha Kaba 13, Luther 10, Gulley 9, Orhan Haciyeva 3, Doyle 11, Harun Apaydın 3, Dusan Cantekin 4, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar, Koray Çekici 2

1. PERİYOT: 23-25

DEVRE: 39-44

3. PERİYOT: 51-71

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