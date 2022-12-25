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Spor

Gaziantep Basketbol evinde burun farkıyla kazandı

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-78 mağlup etti.

AA25 Aralık 2022 Pazar 00:00 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol evinde burun farkıyla kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-78 yendi.

SALON: Şahinbey

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ayşeur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 13, Hammonds 20, Dotson 18, Frankamp 17, Muhsin Yaşar, Can Uğur Öğüt, Metin Türen, Birkan Batuk 2, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 29, Harrison 9, Rogkavopoulos 18, Ayberk Olmaz 12, Hamilton 10, Arca Tülüoğlu, Altan Erol, Bilgehan Diril, Peterka, Muhammed Doğan Şenli

1. PERİYOT: 15-15

DEVRE: 34-27

3. PERİYOT: 53-54

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