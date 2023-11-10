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Spor

Gaziantep Basketbol, haftaya galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftanın ilk karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, Pizza Lazza Haremspor'a karşı parkeden 90-85 galip ayrıldı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 21:10 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol, haftaya galibiyetle başladı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 1 maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Pizza Lazza Haremspor ile Gaziantep Basketbol, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 22-20 üstün tamamladı. Soyunma odasına ise misafir takımın 50-40 üstünlüğüyle gidildi. Final periyoduna 73-62 önde giren Gaziantep Basketbol, parkeden 90-85 galip ayrıldı.

Ligde hafta, yarın oynanacak 4 maçla sürecek.

Gaziantep Basketbol, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 10 maçın 7'sini kazanmış oldu.

Öte yandan Gaziantep Basketbol, maç fazlasıyla lig 2. sıraya yükseldi.

  • Pizza Lazza Haremspor
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