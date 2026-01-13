Gaziantep FK, 10 kişiyle Kocaelispor'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi.

Karşılaşmanın başında tansiyon yükseldi. Ev sahibi ekipte 13. dakikada Tayyip Talha Sanuç kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu karara sert tepki gösteren Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, itiraz sırasında maçın hakemi Burak Pakkan'ın üzerine yürüyünce 14. dakikada kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Kocaelispor'da ise 90+4'te Habib Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor 3 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Keçiörengücü deplasmanına gidecek; Kocaelispor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.