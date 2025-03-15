Gaziantep FK, 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı.

Kayserispor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 27 puan ile 17. sırada kaldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.