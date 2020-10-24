Gaziantep FK 3 puanla tanıştı

DHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:29 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:29

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği İttfifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

67’nci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali’nin ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75’inci dakikada Gaziantep FK’da Enver Cenk Şahin’in kullandığı köşe vuruşuna yükselmeden kafa vuran Muhammed Demir’in şutu direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, (Dk.46 Olkowski ), Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Güray Vural (Dk.64 Enver) Maxim, Sousa, (Dk.46 Amedej Vetrih) Furkan Soyalp, (Dk.64 Zvonimir Kozulj) Kenan, (Dk.65 Muhammet) Dicko

İFTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Musa (Dk.46 Oğuz Kağan Güçtekin) Ömer Ali, Farouk Miya (Dk.79 Cikallesh) Marko Jevtovic, Deni Milosevic, (Dk.64 Shengelia) Artem Kravets

GOLLER: Dk.75 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Guilherme Sitya, Farouk Miya, Deni Milosevic, Ahmet Çalık, İsmail Kartal (T.D) - (İttifak Holding Konyaspor) Nouha Dicko, Güray Vural, Amedej Vetrih (Gaziantep FK)