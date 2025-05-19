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Spor

Gaziantep FK, 4 maç sonra puanla tanıştı

Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK 4 hafta sonra puanla tanıştı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Gaziantep FK, 4 maç sonra puanla tanıştı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı.

Ligin 31. haftasıda taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu.

Dün, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

Ligde topladığı 43 puanla 13. sırada bulunan Güneydoğu ekibi, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandıramadı.

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