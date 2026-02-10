İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Gaziantep FK 7 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, 7 maç sonra 3 puanla tanıştı.

AA10 Şubat 2026 Salı 09:49 - Güncelleme:
Gaziantep FK 7 maç sonra kazandı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, ligde 7 maç sonra kazandı.

Ligin 13. haftası deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, daha sonra oynadığı maçlarda ikas Eyüpspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0 ve Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu.

Beşiktaş ile 2-2, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, geçen hafta oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından da 2-1 mağlup ayrıldı.

Ligde üst üste 7 hafta galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep ekibi, dün oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı skorla uzun bir aranın ardından 3 puanla tanıştı.

Süper Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Gaziantep FK'nin 28 puanı bulunuyor.

