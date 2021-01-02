İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ocak 2021 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
Spor

Gaziantep FK 90+4'te liderlikten oldu

Erzurumspor deplasmanında 90+4'te yediği golle 1-1 berabere kalarak galibiyeti kaçıran Gaziantep FK, maç fazlasıyla Süper Lig'de liderliğe yükselme fırsatını da tepti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 15:52 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:52
ABONE OL

Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde yine 3 puanla tanışamadı. 69’uncu dakikada Mirallas Castillo’nun golüyle 1-0 mağlup duruma düşen mavi-beyazlılar, 90+4’üncü dakikada Emrah’ın attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı:1-1.

5’inci dakikada konuk ekibin atağında penaltı noktasına gelen topa Güray sert vurdu. Savunmadan seken ve önüne düşen topu Güray kaleye göndermek istedi. Kaleci Farnolle gole izin vermedi.

19’uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Teikeu, ön direkte kafayı vurdu, yerde seken top direkten oyun alanına döndü.

30’uncu dakikada Leo’nun cezasahasına gönderdiği topu durdurduktan sonra vuran Emrah’ın şutu üst direkten auta gitti. Hakem, pozisyona ofsayt kararı verdi.

37’nci dakikada Donald’ın savunmanın arkasına gönderdiği topa Novikovas’tan önce dokunan Günay, tehlikeyi son anda uzaklaştırdı.

45’inci dakikada Emrah’ın kullandığı köşe atışında iyi yükselen Leo’nun kafa şutunda top az farkla auta gitti.

46’ncı dakikada sağ kanattan yapılan ortada Novikovas’ın topuğuyla vurmak istediği top, auta gitti.

54’üncü dakikada sol kanattan rakip cezaalanına giren Kaan Kanak’ın sert şutunu defans uzaklaştırdı.

62’nci dakikada Güray’ın sağdan ortasına iyi yükselen Andre’nin kafa şutu az farkla auta gitti.

69’uncu dakikada sağ kanattan aut çizgisine kadar inen Kenan topu altıpas çizgisine gönderdi. Boş durumdaki Mirallas Castillo topu ağlara gönderdi: 0-1.

85’inci dakikada Ömer Şişmanoğlu’nun pasıyla cezaalanına giren Rashad Muhammed dokunda top kaleci Günay’da kaldı. Hakem ofsayt kararı verdi.

87’nci dakikada itirazları sebebiyle Oltan Karakullukçu yedek kulübesinde sarı kart gördü.

90+3’ncü dakikada Ömer Şişmaoğlu’nun ceza sahasında yerde kalmasına önce devam diyen orta hakem, VAR uyarısıyla görüntüyü izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

90+4’üncü dakikada topun başına geçen Emrah'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraber sonuçlandı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

BB. ERZURUMSPOR: Farnolle- Donald (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu), Leo, Teikeu, Cenk Ahmet (Dk. 83 Murat Uçar), Osman Çelik (Dk. 77 Petrus), Obertan, Kaan Kanak (Dk. 83 Mücahit Albayrak), Emrah, Novikovas (Dk. 79 Rashad Muhammed), Ricardo Gomez

GAZİANTEP FK: Günay- El Hadji, Tosca, Murat Demir (Dk. 56 Kenan), Güray Vural (Dk. 88 Zvonimir), Miroslaw, Oğuz, Mirallas Castillo (Dkb 79 Furkan), Vetrih (Dk. 56 Jefferson), Kana Biyik, Dicko (Dk. 56 Andre)

SARI KART: Emrah, Ricardo Gomez, Leo, Oltan Karakullukçu (Yedek kulübesi) (BB. Erzurumspor) - Mirallas Castillo, Muhammet Demir, El Hadji (Gaziantep FK)

GOL: Dk. 90+4 Emrah (p) (BB. Erzurumspor) - Dk. 69 Mirallas Castillo (Gaziantep FK)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.