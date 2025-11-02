Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmasıyla son buldu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.