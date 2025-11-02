İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır!
Spor

Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK maçın hazırlıklarını tamamladı.

2 Kasım 2025 Pazar 14:48
Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır!
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmasıyla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.

