Gaziantep FK, Alanyaspor mesaisine başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına milli ara nedeniyle verilen beş günlük iznin ardından başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından geçiş organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

