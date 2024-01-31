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Spor

Gaziantep FK, Aliou Badji'yi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Senegalli forvet Aliou Badji'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 19:08 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Aliou Badji'yi açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Senegalli santrfor Aliou Badji'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa Ligue 2 takımlarından Girondins Bordeaux'nun formasını giyen 26 yaşındaki santrfor Aliou Badji ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Aliou Badji'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Badji, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giymişti.

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