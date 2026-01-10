İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Antalya kampını tamamladı
Spor

Gaziantep FK, Antalya kampını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına Gaziantep'te devam edecek.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 14:27 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Antalya kampını tamamladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Antalya'daki 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen kamptaki son idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, geçiş organizasyonlarıyla sona erdi.

Bu antrenmanla devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, 11 Aralık Pazar gününü izinli olarak geçirecek, 12 Aralık Pazartesi günü ise hazırlık çalışmalarına Gaziantep'te devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.