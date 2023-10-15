İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

AA15 Ekim 2023 Pazar 20:28 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Bu arada antrenman öncesi futbolcu Arda Kızıldağ'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.