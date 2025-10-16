İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Gaziantep FK, Antalyaspor mesaisini sürdürdü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 19:27
Gaziantep FK, Antalyaspor mesaisini sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen taktik çalışmalar ile son buldu.

Antrenmana ülkesinin milli takımına çağrılan Bacuna katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

