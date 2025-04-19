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Spor

Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanına hazır

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanına hazır
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

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