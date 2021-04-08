İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Nisan 2021 Perşembe / 26 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1428
  • EURO
    9,7127
  • ALTIN
    459.492
  • BIST100
    1416.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK-Başakşehir maçı sonrası Aykut Kocaman patladı! ''Çok ucuz...''
Spor

Gaziantep FK-Başakşehir maçı sonrası Aykut Kocaman patladı! ''Çok ucuz...''

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e ve verdiği penaltı kararına sert tepki gösterdi.

08 Nisan 2021 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:58
ABONE OL

Aykut Kocaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"İstatistiki veriler şu anda işe yaramıyor. Atma konusunda, özellikle son pas ve vuruşlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Maç öncesi konuşmamda, son dönemlerde ucuz pozisyon verme, ucuz gol yeme rahatsızlığını sona erdirdik demiştim. Kontrol tamamen bizim elimizde gözüküyordu, en kötü eşit şartlarda girer, sonra oyunu nasıl şekillendiririz diye düşüneceğimiz bir süreç vardı. Top kaybından sonra çok ucuz bir penaltı, hakikaten çok ucuz. Konya maçında penaltımız iptal edildi, olabilir, olmayabilir, verdi hakem, sonra iptal edildi. Burada elin hareketi yok, tamamen savunma hareketi. Bu seviyede, ateşin içindeyken, Gaziantep'in hiçbir şeyi yokken bir anda dengeler alt üst oldu." dedi.

Hakemin kararının maçı değiştirdiğini söyleyen Kocaman, "Penaltı kararından sonra zaten kolay pozisyon veren bir takım değiller, buna rağmen pozisyon üretmeye çalıştık ama hakem maçı çok net etkiledi, oyunun kaderini etkiledi. Verdikten sonra ne yapacak bilmiyorum ama korumaya çalışması gereksizdi. Bütün maçın dengelerini değiştirdi. O kadar yapıyorsunuz sonunda saçma sapan bir karara geliyor. 5 penaltı kazandık bu sene 2'sini hakemler VAR'dan çevirdi. Hakikaten öfkeliyiz, şimdi çalışacağız, sonra Fenerbahçe'ye gideceğiz ama ne desek boş." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.