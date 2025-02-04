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Spor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Hak yiyen vebalini öbür tarafta verir

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum.' dedi.

AA4 Şubat 2025 Salı 01:45 - Güncelleme:
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Hak yiyen vebalini öbür tarafta verir
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Futbolda galibiyet ve mağlubiyetin olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımız inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takımın canıyürekten güzel futbol ortaya koyduğuna inanıyorum. Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum. Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum."

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