Gaziantep FK - Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK: Zafer, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Camara, Gidado, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Olaitan, Cengiz, Jota, Mustafa.

Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

ERSİN DESTANOĞLU VE MURILLO DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşuyor.

Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncudan biri olan Amir Murillo, maça yedek başlıyor.

KARTAL KAYRA YILMAZ VE RIDVAN YILMAZ OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalıyor.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemiyor.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.

14. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 14. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 13 maçta Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gaziantep temsilcisi ise 4 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle rakibine karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta da galip gelemedi.

Beşiktaş, Gaziantep'te çıktığı 6 maçın 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmada da rakibiyle eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 5 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.