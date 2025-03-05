İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,486
  • EURO
    38,8328
  • ALTIN
    3421.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Spor

Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 00:09 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın UEFA Pro Lisans Semineri'nde olmasından dolayı antrenör Volkan Kazak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gününü izinli olarak geçirecek. Hazırlıklar, 6 Mart Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.