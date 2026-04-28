İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0617
  • EURO
    52,7643
  • ALTIN
    6702.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Gaziantep FK-Beşiktaş maçının biletleri satışta
Gaziantep FK-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

IHA28 Nisan 2026 Salı 11:49
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadelenin biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları bin 227 TL ile 2 bin 527 TL arasında belirlendi.

Taraftarlar, BiletiniAl Dijital kartlarına www.biletinial.com adresinden ve Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasından bilet dolumu yapabilecek.

Beşiktaş taraftarları için bilet fiyatları ise bin 527 TL olarak belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.