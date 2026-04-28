Gaziantep FK-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadelenin biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları bin 227 TL ile 2 bin 527 TL arasında belirlendi.

Taraftarlar, BiletiniAl Dijital kartlarına www.biletinial.com adresinden ve Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasından bilet dolumu yapabilecek.

Beşiktaş taraftarları için bilet fiyatları ise bin 527 TL olarak belirlendi.