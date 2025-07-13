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Spor

Gaziantep FK, birinci etap kamp çalışmasını tamamladı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 14:16 - Güncelleme:
Gaziantep FK, birinci etap kamp çalışmasını tamamladı
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Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, rejenerasyon koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte birinci etap kamp çalışmasını tamamladı.

Gaziantep ekibi, 3 günlük iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına devam edecek.

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