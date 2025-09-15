İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3379
  • EURO
    48,5952
  • ALTIN
    4832.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile seriye bağladı
Spor

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile seriye bağladı

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'de son olarak Kocaelispor'u da yenerek üst üste 3. kez kazandı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile seriye bağladı
ABONE OL

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Ligde 7. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılar, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Kocaelispor'u evinde 2-0 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 3 maçı da kazanmış oldu.

İLK KEZ GOL YEMEDİ

Geçen sezonun evinde en az gol yiyen takımı ünvanına sahip olan Gaziantep ekibi, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Gaziantep FK'nin Augsburg'dan kiralık olarak transfer ettiği genç oyuncusu Yusuf Kabadayı, ilk maçında golle tanıştı.

Yeni transferlerden Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da Kocaelispor maçında kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.