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Spor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK maçın hazırlıklarına başladı.

AA27 Nisan 2025 Pazar 17:18 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor mesaisine başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep kulübünün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe maçında dün forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların koordinasyon çalışması yaptığı idman 19 yaş altı takımıyla oynanan maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek kırmızı-siyahlı ekip, 29 Nisan Salı günü Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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