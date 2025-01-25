Gaziantep FK deplasmanda galibiyete hasret kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilirken, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Reeder Samsunspor'a dün 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.

Ligde 26 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 28 gole engel olamadı.

BOSNALI FORVET KENAN KODRO İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Gaziantep FK'nin sezon başında Macaristan ekibi Ferencvaros'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Kenan Kodro bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Kodro, kırmızı-siyahlı formayla bu sezon 19 karşılaşmaya çıktı ve toplamda 661 dakika sahada formayı terletti.

Kodro, bu sürede 2 gol ve 1 asistle takıma katkı verdi.