Gaziantep FK deplasmanda galip

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

46. dakikada orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat eden Cardoso'nun şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen kontrol etti.

50. dakikada Zecorner Kayserispor, frikik kazandı. Mendes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yakınından auta çıktı.

62. dakikada Gaziantep FK'de Maxim, kaleci Onurcan Piri'yi önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

64. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Camara'nın ara pasında topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

68. dakika Benes'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Onugkha'nın vuruşunda golü kaleci Zafer Görgen önledi.

Gaziantep FK, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, (Dk. 58 Mane) Furkan Soyalp,( Dk. 76 Nurettin Korkmaz) Bennasser, (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek) Mendes,(Dk. 58 Tuci) Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez (Dk. 76 Sorescu) , Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, (Dk. 81 Nizet) Kozlowski, (Dk. 81 Boateng) Maxim, Bayo (Dk. 76 Yusuf Karhan Kabadayı)

Goller: Dk. 39 Maxim (Penaltıdan), Dk. 43 ve Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 51 Opoku (Zecorner Kayserispor) Dk. 59 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)