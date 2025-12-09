İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Gaziantep FK, deplasmanda yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 6 maçını da kaybetmedi.

9 Aralık 2025 Salı 12:13

Ligin ikinci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda dış sahada Kasımpaşa'yı 3-2, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi, Trabzonspor ile 1-1, ve Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Dün, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde çıktığı son 6 dış saha karşılaşmasından puan almayı başardı.

BAYO SON 4 KARŞILAŞMADA 5 GOL ATTI

Gaziantep ekibinin sezon başında Lille'den kiraladığı Muhammed Bayo, takımını gol yollarında sırtlamaya devam ediyor.

Dün Beşiktaş karşısında 2 gol atan ve ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Gineli santrafor, son 4 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı.

Takımın en çok gol atan oyuncusu olan Bayo, Zecorner Kayserispor ağlarını 2, Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor filelerini de birer kez havalandırdı.

KALECİ ZAFER GÖRGEN KURTARIŞLARIYLA DİKKATİ ÇEKTİ

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiralanan kaleci Zafer Görgen, Beşiktaş karşısında yaptığı 11 kurtarışla dikkati çekti.

Bu sezon 6 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 9 gole engel olamadı.

