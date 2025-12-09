İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5939
  • EURO
    49,5859
  • ALTIN
    5748.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK duyurdu! Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi
Spor

Gaziantep FK duyurdu! Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi

Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

AA9 Aralık 2025 Salı 16:08 - Güncelleme:
Gaziantep FK duyurdu! Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında rakip takım futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi sonucu yüzüne darbe alan Tayyip Talha Sanuç'un oyuna devam edemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından 'verilmeyen penaltı' olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüz kemiğinde (maxilla) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.